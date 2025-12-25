Oyuncu Pat Finn hayatını kaybetti
'Friends' ve 'Seinfeld' dizilerinde de rol alan ABD'li oyuncu Pat Finn'in 60 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı
ABD'li oyuncu Pat Finn hayata veda etti. Finn'in vefat haberini ailesi duyurdu. Açıklamada, 3 yıldır kanser tedavisi gören Finn'in, 22 Aralık'ta evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. 'Bill Norwood' karakterine hayat verdiği 'The Middle' dizisindeki rolüyle de tanınan oyuncu, 60 yaşındaydı.
'George Wendt Show' ile 1995'de ilk defa ekranlara çıkan Pat Finn, konuk oyuncu olarak katıldığı 'Friends', 'Seinfeld', 'That 70's Show' ve 'House' dizilerindeki rolleriyle biliniyordu.