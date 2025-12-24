Habertürk
        Oyuncu Russell Brand'e yeni cinsel saldırı davaları açıldı

        Oyuncu Russell Brand'e yeni cinsel saldırı davaları açıldı

        Adı bir süredir tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla anılan Russell Brand, yeni davalarla karşı karşıya kaldı. Oyuncu, toplam 6 kadına karşı cinsel suçlardan yargılanıyor

        Giriş: 24.12.2025 - 15:39 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:39
        Yeni cinsel saldırı davaları açıldı
        Hakkında daha önce tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla dava açılan oyuncu Russell Brand'e aynı suçtan yeni davalar açıldı. 50 yaşındaki İngiliz oyuncuya, 2009'da iki kadına yönelik polis raporlarından kaynaklanan suçlamalar yöneltildi. Brand, toplamda 6 kadına karşı cinsel suçlardan yargılanıyor.

        Oyuncunun, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili olarak 20 Ocak'ta İngiltere'de, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

        Mart ayında Brand, 1999 ila 2005 arasında işlediği iddia edilen cinsel suçlar nedeniyle iki tecavüz, bir cinsel taciz ve iki cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalmış, iddiaları reddetmişti.

        İddia edilen suçların, 1999'da İngiltere'nin Bournemouth şehrinde gerçekleşen bir tecavüz, 2001'da Londra'nın Westminster bölgesinde bir kadına yönelik cinsel taciz, 2004'da yine Westminster'da bir kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı ve 2004 ila 2005 arasında Westminster'da başka bir kadına yönelik cinsel saldırı ile ilgili olduğu öğrenilmişti.

        Suçlamaların ortaya çıkmasının ardından Russell Brand, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Rızaya dayalı olmayan hiçbir eylemde bulunmadım" demişti.

        Polis, bir dizi iddia üzerine 2023 yılında söz konusu suçlarla ilgili soruşturma başlatmıştı. Kadınlardan biri, Russell Brand'in 31 yaşındayken, kendisinin ise 16 yaşındayken aralarında bir ilişki olduğunu söylemişti.

