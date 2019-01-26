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Sera Tokdemir ile Göksel Gencer'in oğlu Boran Gencer ise sosyal medya hesabında babasıyla fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: Babacığım bu hayatta seni hiçbir zaman unutmayacağım... Seninle her zaman, her aile gibi görüşemesekte en azından sen hep benim için vardın, hep hissediyordum... Şimdi bir anda elimden aldılar seni habersiz bir şekilde... Daha çok gençtin... ben de çok gencim! yaşayacak çok anımız vardı unutmayacağım seni hiçbir zaman! Sen benim için ölmedin! Kalbimde yaşayacaksın...