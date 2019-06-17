Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Serkan Çayoğlu ve sevgilisi Özge Gürel, Yeniköy'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi.

"ÖYLE BİR DERDİMİZ YOK"

Güzel bir tatil geçirdiklerini söyleyen çiftten Özge Gürel'e muhabirler, “Tatilde sevgilinizden sürpriz bir teklif geldi mi?” sorusunu yöneltti. Gürel, muhabirlere, "Yok, gelmedi. Bizim öyle bir derdimiz yok" cevabını verdi. Tatillerine yurt içi ve yurt dışı devam edeceklerini belirten sevgililer, çok çalıştıklarını ve tatili hak ettiklerini belirtti.

"BİZ BÖYLE İYİYİZ"

4 yıllık ilişkileri devam eden çift, muhabirlerin, “Evlilik hazırlıkları yapıyor musunuz?” sorusuna “Sürekli söyleniyor ve çıkıyor bu haberler. Biz böyle iyiyiz, teşekkür ederiz" cevabını vererek arkadaşları ile birlikte uzaklaştı.

"BİRBİRİMİZE ÇOK BENZİYORUZ"

'Kiraz Mevsimi' adlı dizide başlayan aşkları 4 yıldır devam eden Özge Gürel, geçtiğimiz aylarda Serkan Çayoğlu ile ilişkisine dair açıklamalarda bulunmuştu. İstanbul Life Dergisi’nin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Gürel, şunları söylemişti:

Dışarıdan bakınca birbirinin zıttı iki insan gibiyiz ama derine inince çok benziyoruz. Güven ortak noktamız. Bu aşkına güveniyorum gibi bir şey değil; onun iyi niyetine, merhametli ve adaletli oluşuna, fikirlerine güveniyorum.