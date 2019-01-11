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"BİRBİRİMİZE ÇOK BENZİYORUZ"

"Dışarıdan bakınca birbirinin zıttı iki insan gibiyiz ama derine inince çok benziyoruz. Güven ortak noktamız. Bu aşkına güveniyorum gibi bir şey değil; onun iyi niyetine, merhametli ve adaletli oluşuna, fikirlerine güveniyorum"