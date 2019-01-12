Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel: Yemek üstüne yemek yedik

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, önceki akşam Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ikili, arkadaşlarıyla buluşup yemek yedikten sonra çorba içmeye geldiklerini söyleyerek, "Yemek üstüne yemek yiyoruz ama normalde dikkat ediyoruz. Bir sporla gider" şeklinde konuştu