Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel: Yemek üstüne yemek yedik

Giriş: 12.01.2019 - 12:16 | Güncelleme:  

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, önceki akşam Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ikili, arkadaşlarıyla buluşup yemek yedikten sonra çorba içmeye geldiklerini söyleyerek, "Yemek üstüne yemek yiyoruz ama normalde dikkat ediyoruz. Bir sporla gider" şeklinde konuştu

  • 1Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel: Yemek üstüne yemek yedik - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, önceki akşam Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. 

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, başrollerini Hande Erçel'le paylaştığı 'Halka' dizisi hakkında konuşan Serkan Çayoğlu, "Çok güzel bir dizi oluyor. Umarım seyirci de beğenir" dedi.

  • 3Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel: Yemek üstüne yemek yedik - Magazin haberleri
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