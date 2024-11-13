Güney Koreli oyuncu Song Jae-lim, 39 yaşında hayata veda etti. Song Jae-lim'in evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Song Jae-lim'in cansız bedeninin, o gün kendisiyle öğle yemeği yemeyi planlayan bir arkadaşı tarafından bulunduğu ifade edildi.

Kore basınında çıkan haberlere göre, ünlü oyuncunun ölümünün ardından evinde iki sayfalık bir mektup bulunduğu bildirildi. Polis kaynakları, Song Jae-lim’in ölümünde herhangi bir cinayet belirtisi olmadığını söyledi.