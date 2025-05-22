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        Haberler Magazin Oyuncu Yağmur Atacan'a dava - Magazin haberleri

        Oyuncu Yağmur Atacan'a dava

        Denizli'de faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üreten bir firma, ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu şirket üzerinden yapılan alım için kendilerine kesilen çekin karşılıksız çıkması ve muhatap bulamaması üzerine yargı yoluna gitti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:21
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        Yağmur Atacan'a dava
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üretimi yapan firma ile ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu evcil hayvan mama şirketi, 1 yıl önce ticari faaliyetlere başladı. Denizlili firmaya, son aylarda alınan ürünlere karşılık olarak söz konusu şirkete ait 761 bin 510 liralık çek verildi.

        27 Nisan 2025 tarihli verilen çekin günü geldiğinde bankaya giden firma yetkilileri, aldıkları cevap karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çekin karşılıksız olduğunu öğrenen firma, hem Yağmur Atacan'a hem de şirket çalışanlarına ulaşmaya çalışmaya çalışsa da çabaları yetersiz kaldı. Denizli firmasının şikâyeti üzerine başlayan alacak davasında, yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

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        #yağmur atacan
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