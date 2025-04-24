Oyuncu Yavuz Çetin vefat etti

Memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alan Yavuz Çetin, yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası olan oyuncunun cenazesi, bugün Amasya Sultan II. Bayezid Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda defnedilecek.

Özellikle 2012-2015 yılları arasında dört sezon boyunca rol aldığı "İki Dünya Arasında" dizisindeki Osman Demir karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Son olarak "Adını Sen Koy" dizisinde Hilmi Yılmaz karakteriyle ekranlara gelen Çetin, "Siccin" serisi, "Pars: Kiraz Operasyonu", "Kolpaçino", "Kurtlar Vadisi", "Kaybolan Yıllar" gibi pek çok yapımda rol aldı.