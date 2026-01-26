Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Oyunculuktan yönetmenliğe geçen Kristen Stewart: Kadın oyunculara berbat davranılıyor

        Oyunculuktan yönetmenliğe geçen Kristen Stewart: Kadın oyunculara berbat davranılıyor

        İlk yönetmenlik denemesini 'The Chronology of Water' filmiyle yapan oyuncu Kristen Stewart, kamera arkasına geçme gerekçesini anlatırken; "Kadın oyunculara berbat davranılıyor. Yönetmen olunca benimle sanki aklı olan biriymişim gibi konuşuyorlar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 13:47 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kadın oyunculara berbat davranılıyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Kristen Stewart, neden kamera önünde değil de kamera arkasında çalışmaya karar verdiğini açıkladı. 'Alacakaranlık' filmiyle hafızalara kazınan 35 yaşındaki Hollywood yıldızı, kısa süre önce 'The Chronology of Water' filmiyle yönetmenlik kariyerine ilk adımını attı. Stewart, kararında Hollywood'daki kadın oyunculara yönelik muamelenin etkili olduğunu söyledi.

        The Sunday Times'a konuşan Kristen Stewart; "Kadın oyunculara berbat davranılıyor. İnsanlar herkesin oyuncu olabileceğini düşünüyor" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu; "İlk kez bir yönetmen olarak filmim hakkında konuşmak için oturduğumda, 'Vay canına, bu farklı bir deneyim, benimle sanki aklı olan biriymişim gibi konuşuyorlar' diye düşündüm" dedi.

        REKLAM

        "Yönetmenlerin doğaüstü yeteneklere sahip olduğu fikri var, bu doğru değil. Bu, erkekler tarafından sürdürülen bir fikir" diyen Kristen Stewart; "Sürekli şikayet ediyormuş gibi görünmek istemem ama kadın oyuncular için durum erkek oyunculara göre daha kötü. Onlara kukla gibi davranılıyor ama değiller" şeklinde konuştu.

        Kristen Stewart, 2002'de David Fincher'ın gerilim filmi 'Panik Odası'nda Jodie Foster ile birlikte rol alarak henüz 12 yaşındayken üne kavuştu. 18 yaşındayken ise Robert Pattinson ile birlikte gişe rekorları kıran 'Alacakaranlık' serisinde Bella Swan'ı canlandırarak dünya çapında tanındı. 2022'de 'Spencer' filminde Prenses Diana'yı canlandırmasıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar adaylığı kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şehrin Rotası - 25 Ocak 2026 (Şehrin Rotası Uşak'ta: Ege'nin Kalbinde Renkli Bir Yolculuk)

        Şehrin Rotası bu hafta Uşak'ta... Yağız İzgül, Anadolu'nun Ege ile kesişme noktası Uşak'ta renkli bir yolculuğa çıkıyor. Yağız İzgül'ün sunumuyla Şehrin Rotası.  

        #Kristen Stewart
        #sinema
        #yönetmen
        #film
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi