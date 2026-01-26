Oyunculuktan yönetmenliğe geçen Kristen Stewart: Kadın oyunculara berbat davranılıyor

Ünlü oyuncu Kristen Stewart, neden kamera önünde değil de kamera arkasında çalışmaya karar verdiğini açıkladı. 'Alacakaranlık' filmiyle hafızalara kazınan 35 yaşındaki Hollywood yıldızı, kısa süre önce 'The Chronology of Water' filmiyle yönetmenlik kariyerine ilk adımını attı. Stewart, kararında Hollywood'daki kadın oyunculara yönelik muamelenin etkili olduğunu söyledi.

The Sunday Times'a konuşan Kristen Stewart; "Kadın oyunculara berbat davranılıyor. İnsanlar herkesin oyuncu olabileceğini düşünüyor" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu; "İlk kez bir yönetmen olarak filmim hakkında konuşmak için oturduğumda, 'Vay canına, bu farklı bir deneyim, benimle sanki aklı olan biriymişim gibi konuşuyorlar' diye düşündüm" dedi.

REKLAM

"Yönetmenlerin doğaüstü yeteneklere sahip olduğu fikri var, bu doğru değil. Bu, erkekler tarafından sürdürülen bir fikir" diyen Kristen Stewart; "Sürekli şikayet ediyormuş gibi görünmek istemem ama kadın oyuncular için durum erkek oyunculara göre daha kötü. Onlara kukla gibi davranılıyor ama değiller" şeklinde konuştu.

Kristen Stewart, 2002'de David Fincher'ın gerilim filmi 'Panik Odası'nda Jodie Foster ile birlikte rol alarak henüz 12 yaşındayken üne kavuştu. 18 yaşındayken ise Robert Pattinson ile birlikte gişe rekorları kıran 'Alacakaranlık' serisinde Bella Swan'ı canlandırarak dünya çapında tanındı. 2022'de 'Spencer' filminde Prenses Diana'yı canlandırmasıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar adaylığı kazandı.