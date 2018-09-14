Biyolojik ailesini bulmaya çalışırken...

Bahadır Oduncuoğlu’nun garip hikayesi biyolojik ailesini bulmak istemesiyle başladı. Gerçek ailesine dair elinde çok az bilgi sahibi olan Oduncuoğlu, kendisine gelen kısıtlı bilgiyle bir televizyon programına başvurdu.

MEZAR 2 DEFA AÇILDI, KADIN DNA'SI ÇIKTI

İHA'nın haberine göre, biyolojik babasının Ali Galip İşeri isimli Tokat Turhallı biri olduğu iddia edildi. Oduncuoğlu, İşeri’nin öldüğünü öğrenmesi üzerine harekete geçti ve savcılık kararıyla mezarın açtırılmasını talep etti. İşeri’nin mezarı fethi kabir işlemiyle açıldı ve mezardan örnek alındı. Ancak adli tıp raporunda 'mezardan alınan örnekte kadın DNA’sı profiline rastlanmıştır' raporun üzerine Oduncuoğlu 2 yıl sonra 2017 yılında tekrar mezarı açtırdı. Bu defa mezar daha kapsamlı bir şekilde açıldı ve tekrar örnek alındı. Ancak sonuç değişmedi.

Bunun üzerine tekrar harekete geçen Oduncuoğlu, televizyon programına biyolojik ailesini bulmak için başvurdu. Oduncuoğlu’nun soybağının değiştirilmesinde iddia edilen olaylar ve kişiler programda ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan biyolojik anne olduğu iddia edilen Zülfiye Hanım yayına bağlanarak, iddiaları kabul etmediğini ve DNA testine hazır olduğunu ifade etti.

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