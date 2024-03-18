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        Haberler Dünyadan 'Oz Büyücüsü' ikonik ayakkabı davasında yeni gelişme - Magazin haberleri

        'Oz Büyücüsü' ikonik ayakkabı davasında yeni gelişme

        2005'te Judy Garland'ın 'Oz Büyücüsü' filminde giydiği bir çift yakut taşlı ayakkabının çalınmasıyla ilgili olarak ikinci bir isim daha suçlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:05
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        Yakut, payet ve cam boncuklarla süslenmiş ikonik ayakkabılar, merhum oyuncunun memleketinde, 'Minnesota Grand Rapids'deki kendi adını taşıyan 'Judy Garland Müzesi'nden yaklaşık 20 yıl önce çalınmıştı. FBI ayakkabı, 2018'de bulunmuş, hırsız Terry Jon Martin'i tutklamış ve sağlık durumu nedeniyle, 23 bin 500 dolar para cezasına çarptırılmıştı.

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        Cuma günü St. Paul'daki ABD Bölge Mahkemesinde olaya ilişkin 76 yaşındaki Jerry Hal Saliterman, büyük bir sanat eserinin çalınması ve tanıkların tahrif edilmesiyle suçlandı.

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        SUÇLU İKİNCİ İSİM MAHKEMEYE ÇIKTI

        İddianamede; "Saliterman'ın Ağustos 2005'ten Temmuz 2018'e kadar kültürel mirasa ait bir nesneyi, özellikle de 1939 yapımı 'Oz Büyücüsü' filminde Judy Garland'ın giydiği otantik bir çift yakut ayakkabıyı teslim aldığı, gizlediği ve imha ettiği belirtiliyor."
        Ayrıca iddianamede, Saliterman'ın bunların çalındığını bildiği ve bir kadının seks kasetini yayınlayıp, ayakkabılar konusunda çenesini kapalı tutmazsa "onu da kendisiyle birlikte götüreceği" tehdidinde bulunduğu belirtti.

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        Saliterman, cuma günü görülen mahkemeye çıktığı sırada tekerlekli sandalyedeydi ve oksijen desteği alıyordu. ABD Sulh Hakimi Elizabeth Cowan Wright, kendisine yöneltilen suçlamaları anlayıp anlamadığını sorduğunda "Evet" yanıtını verdi. Ancak iddialarla ilgili hiçbir şey söylemedi.

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        "YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI"

        Dava mahkemede açıkça tartışılmadı. Sulh yargıcı cuma günü iddianamenin mühürlenmesine karar verdi, ancak iddianame pazar gününe kadar kamuya açıklanmadı. Saliterman'ın avukatı John Brink Cuma günkü duruşmanın ardından dava hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirterek şunları ifade etti; "Suçlu değil. Yanlış bir şey yapmadı." Kendi rızasıyla serbest bırakılan Saliterman, adliye binası önünde Associated Press'e yorum yapmaktan kaçındı.

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        Ayakkabıları çalan ilk suçlu 76 yaşındaki Terry Jon Martin, ekim ayında büyük bir sanat eserini çalma suçunu kabul etmiş ve avukatının söylediğine göre; müzenin kapısının ve vitrin camının çekiçle kırıldığını söylemişti. Sağlık durumunun kötü olması nedeniyle Ocak ayında hapis cezasına çarptırılmış ama sağlık durumu göz önünde bulundurulduğu için, 23 bin 500 dolar para cezasına çarptırılmıştı

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        AYAKKABILAR NASIL ÇALINMIŞTI?

        Ayakkabılar, Garland'ın doğum yeri olan Grand Rapids'teki Judy Garland Müzesi'ne Michael Shaw adlı bir koleksiyoncu tarafından ödünç verilmişti. Soygunda, ayakkabının sergilendiği vitrin kırıldı. Soyguncu ya da soyguncular arkalarında hiçbir iz bırakmadı ve soygundan sonra hiçbir parmak izi ve ayak izi bulunamadı. Güvenlik kameraları da o gece çalışmıyordu.

        Fotoğraflar: DHA, HTMagazin, Shutterstock

        #Judy Garland
        #OZ büyücüsü
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