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Ozan Doğulu: Aşık olmanın boy ile alakası var mı?

Ozan Doğulu, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette sevgilisiyle boy farklarının çok konuşulması hakkında açıklamada bulundu. Doğulu, "Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Boyum minyon tipli biri gibi. Ben uzun boylu birini buldum" dedi

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  • Ozan Doğulu'dan 'boy' eleştirilerine yanıt: Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Hera Aslan... - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 13 Ocak'ta 51 yaşına basan Ozan Doğulu, doğum gününü sevgilisi Hera Aslan ve yakın dostlarıyla birlikte Yeniköy'deki bir mekanda '80'ler' konsepti eşliğinde kutladı. Geceye Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinin yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.
  • Ozan Doğulu'dan 'boy' eleştirilerine yanıt: Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Hera Aslan... - Magazin haberleri

    "O DÖNEMLERDE DE BÖYLEYDİM"

    Parti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğulu ile Aslan, "Ben bu sene doğum günümü kutlamayacaktım. Hera'nın doğum günü ile aramızda 3 hafta gibi bir ara vardı. Hatta benim küçük kızımın da doğum günü 2 gün önceydi. Yoğunluktan dolayı Hera’nın doğum gününü kutlayamamıştık, hepsini bir arada kutlamak istedik. Hera, böyle güzel bir sürpriz yaptı. 80’ler konseptli. Ailemizle beraber kutlayacağız. Ben o dönemlerde de zaten böyleydim, böyle giyiniyordum. Göz makyajım hariç... Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğim için de şükrediyorum. Sözü de Atina’ya (Hera) bırakıyorum" dedi.

    Hera Aslan, gazetecilere, "Güzel bir parti bizi bekliyor. Konseptimiz;' 80’ler... Herkes ona göre giyindi" şeklinde konuştu.
  • Ozan Doğulu'dan 'boy' eleştirilerine yanıt: Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Hera Aslan... - Magazin haberleri

    "AŞIK OLMANIN BOY İLE ALAKASI VAR MI?"

    Ayrıca Doğulu, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette sevgilisiyle boy farklarının çok konuşulması hakkında, "Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Boyum minyon tipli biri gibi. Ben uzun boylu birini buldum" ifadelerini kullanarak, güldü.
  • Ozan Doğulu'dan 'boy' eleştirilerine yanıt: Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Hera Aslan... - Magazin haberleri

    "TANIŞMAMIZ TAMAMIYLA TESADÜF"

    Öte yandan Aslan, daha önce, "Aşık olunca Hera'da nasıl bir değişim yaşandı?" sorusuna, "4 yıl olacak neredeyse... En güzel halindeyim açıkçası... Daha mutlu, pozitif, üretken, her şeye sevgiyle bakan, kendini bilen ve çok daha aşık.." yanıtını vermişti.

    Doğulu ile nasıl tanıştığını anlatan Hera Aslan, "Tanışmamız tamamıyla tesadüf... Stüdyo ortamında karşılaştık. Başta güzel bir arkadaşlık kurduk. Sonrasında da 3 yılı geçen sağlam temeller attık kalbimizde..." demişti.
  • Ozan Doğulu'dan 'boy' eleştirilerine yanıt: Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Hera Aslan... - Magazin haberleri

    "EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

    Aslan, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Düşünmüyoruz. Aramızda, bir imzadan daha bağlı duygular var. Ne zaman istersek evlenebiliriz, bizim için en kolayı. Kimse kimseye bir gün bile dayanamazken biz yılları devirdik" ifadelerini kullanmıştı.
  • Ozan Doğulu'dan 'boy' eleştirilerine yanıt: Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Hera Aslan... - Magazin haberleri

    "ANNE OLMAYI AKLIMDAN GEÇİRMİYORUM"

    Hera Aslan, "Anne olmayı aklımdan geçirmiyorum, çocuk yapma hayalim yok. Başka hayalim var ve bir sorumluluk altına daha girmek istemiyorum. Arada depreşen duygularımı zaten Ozan’ın 3 güzel kızıyla törpülüyorum" demişti.
  • Ozan Doğulu'dan 'boy' eleştirilerine yanıt: Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Hera Aslan... - Magazin haberleri

    "GÜZELLİK SAHNEDE DEZAVANTAJ"

    Aslan, "Sahnede güzellik avantaj mı, dezavataj mı?" sorusunu ise şu şekilde yanıtlamıştı:

    Her zaman söylüyorum; bizim ülkemizde dezavantaj... Sahnede dikkat çeken ve güzel kadın görmek istemiyorlar maalesef. Fazla kıskançlık ve özgüvensizlik var. Özellikle son dönemde müziğe yıllarını vermiş isimlere bile bunu rahatlıkla yaptıklarını görüyoruz ama benim umurumda bile değil. Rahatsız olan mümkünse dinlemesin, izlemesin, gelmesin, rahatsız da etmesin!
  • Ozan Doğulu'dan 'boy' eleştirilerine yanıt: Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Hera Aslan... - Magazin haberleri
  • Ozan Doğulu'dan 'boy' eleştirilerine yanıt: Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Hera Aslan... - Magazin haberleri

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