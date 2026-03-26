Ozan Kabak 22 maç sonra milli formayı giydi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaşırken, milli futbolcu Ozan Kabak da uzun bir aradan sonra milli takımda oynadı. Son olarak 4 Haziran 2024 tarihinde deplasmanda İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Romanya maçında yedeklerde yer alan 26 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada Arda Güler’in yerine oyuna girdi. Ozan Kabak böylece 22 maç sonra milli takım formasıyla sahada yer aldı.