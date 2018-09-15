2000 doğumlu Ozan Kabak, kariyerinde ilk defa ilk 11'de çıktığı Kasımpaşa maçında gösterdiği performansla alkış topladı. Genç futbolcu sosyal medyada gündeme oturdu! İşte Ozan Kabak hakkında bilmeniz gerekenler...
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek zirveye yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçı öncesinde moral depoladı. Sarı-kırmızılıların 2000 doğumlu savunmacısı Ozan Kabak, kariyerinde ilk kez sahaya 11'de çıkarken gösterdiği başarılı performansla alkış topladı.
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OPTA verilerine göre; Ozan Kabak, Galatasaray-Kasımpaşa maçının en fazla uzaklaştırma yapan (11), şut engelleyen (2) ve pas arası yapan (3) ismi oldu.
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Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası cezaevi müdürü olduğu için Ankara'da görev yaptığı sırada dünyaya gelen Ozan Kabak, aslen Mardin'e bağlı olan Derik ilçesinden.
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1.85'lik boyuyla hava toplarında başarılı bir performans sergileyen Ozan Kabak, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Milli takımın alt yaş gruplarında toplam 39 kez resmi maça çıkan Ozan Kabak, bu mücadelelerde toplam 6 gol atmayı başardı.
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Ozan Kabak, 2017 U17 Avrupa şampiyonasının finallerinin ardından UEFA'nın resmi sitesinde yer bulmuştu. Ozan, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın en dikkat çeken 10 ismi arasında gösterilmişti.
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2017 yılında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayan Ozan'ın 2020'ye kadar resmi sözleşmesi bulunuyor. 2015 yılından bu yana Galatasaray altyapısında yer alan Ozan Kabak, sırasıyla U16, U17, U19 ve U21 takımlarının formasını giydi.
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Ozan Kabak, 2017 yılında hakkında merak edilenleri TFF'nin Tam Saha dergisine anlattı. Babasını karakter olarak örnek aldığını söyleyen Ozan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Galatasaray'ın efsane kaptanlarından Bülent Korkmaz'ı oynadığım mevkii itibariyle da idol olarak görüyorum. Çok küçükken onu izleme şansı bulmuştum. Daha sonra da eski maçlarını seyrettim."
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"Hırsını ve oyun karakterini çok beğeniyorum. Ben de onun gibi adımı Türk futbolunun unutulmazları arasına yazdırmak istiyorum. Günümüzden bahsetmek gerekirse de kendi mevkiim itibariyle dünya futbolunda en çok İspanyol oyuncu Sergio Ramos'u beğeniyorum."
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Gelecekte Premier Lig'de forma giymek istediğini söyleyen Ozan, "Bu ligdeki mücadeleyi beğenerek izliyorum ve maçlar her zaman tamamen dolu tribünler önünde oynanıyor. Premier Lig'de de Manchester United'a ayrı bir sempatim var."
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"Galatasaray'dan ve U17 Millî Takımı'ndan yakın arkadaşım Atalay Babacan da bildiğiniz gibi orada oynarsa çok mutlu olacağını iletmişti size. Umarım bir gün Avrupa'da aynı kulüpte birlikte oynama şansına erişiriz."
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Babasının işi sebebiyle 1 sene boyunca Tekirdağ'dan Florya'ya gittiğini söyleyen genç stoper, şu ifadeleri kullandı: "Zamanımın çoğu yollarda geçiyordu. Bu yorgunluktan ötürü antrenmanlarda ve maçlarda performansımı tam olarak sergileyemiyordum. Bu zorluklar nedeniyle bir ara futbolu da bırakmayı düşündüm....
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"Açıkçası ancak, bu süreçte ailem bana yılmamam konusunda desteğini sürdürdü. O dönem, hayatımın kırılma noktasıydı diyebilirim. Ertesi sene İstanbul'da fen lisesini kazandım ve Galatasaray'ın altyapısında yatılı olarak kalmaya başladım."
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Küçükken, hücum hattının her mevkiinde yer aldım. Galatasaray altyapısına geçtiğimde ise 11 yaşındaydım. Burada, hocalarım bana savunmadan oyunu iyi kurabildiğimi ve oyun kurma esnasında da soğukkanlı olduğumu söyledi. Bu özelliklerimin üzerine de beni stoper olarak oynatmaya başladılar. O günden bu yana stoperim"
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Galatasaray'ın eski altyapı koordinatörü Emrah Bayraktar, Ozan Kabak'ın geçen sezon Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen Slovakya kampından demoralize döndüğünü söylemişti. Bayraktar, "Ozan Kabak, geçen sezon başında Igor Tudor yönetiminde sezon öncesi kampa gittiğinde oradan pozitif bir intibayla ayrılmadı. Hatta demoralize olmuş ve özgüveni zarara uğramış şekilde döndü" ifadelerini kullanmıştı.
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Ozan, gösterdiği performansla sosyal medyada da gündeme oturdu. İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlardan bazıları:
"Ozan Kabak, 5 tane Maicon eder"
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"Fatih Terim'e bak Eren Derdiyok'tan Drogba, Ozan Kabak'tan Raphael Varane, Serdar Aziz'den Sergio Ramos çıkardı. Bir anka kuşu çıkar biat edelim artık"
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"Maçı izledim. Milli takım çok iyi bir stoper kazanmış çok sevindim. Ozan Kabak, tebrik ederim"
"Mis gibi Ozan Kabak be! Bütün hava toplarını aldı. Tüm ikili mücadelelerin içinde var. Kademesi son derece iyi şu ana kadar. Maşallah sana genç aslan!"
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"Yeni savunma bakanımız Ozan Kabak"
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"Şenol Güneş’in de eline kendi Ozan Kabak’ını yaratma fırsatı geçti ama o önce dört stoper kontenjanını dört yabancıyla doldurmayı, sonra da gerektiğinde orta saha oyuncularından yama yapmayı tercih etti. Fatih Terim olmak bu yüzden hem çok zor, hem de çok kolay aslında..."
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"Jilet Ahmet Çalık sevdiğimiz bir abimizdi. janti adamdı, çok pas hatası yapardı, ben yapmam. Arkaya adam kaçırırdı. Mesela ben kaçırmam."
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