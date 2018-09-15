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"Şenol Güneş’in de eline kendi Ozan Kabak’ını yaratma fırsatı geçti ama o önce dört stoper kontenjanını dört yabancıyla doldurmayı, sonra da gerektiğinde orta saha oyuncularından yama yapmayı tercih etti. Fatih Terim olmak bu yüzden hem çok zor, hem de çok kolay aslında..."