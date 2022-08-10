Ozan Tufan yine attı!

Ozan Tufan, Hull City kariyerine müthiş başladı... Fenerbahçe'den sezon başında Championship ekibine giden Ozan, yeni takımıyla 3. resmi maçında 2. golünü kaydetti.
3. MAÇTA 2. GOL
Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. Tur maçında deplasmanda Bradford City ile karşılaştı.
TAKIMI ELENDİ
Ozan Tufan, 24. dakikada attığı güzel golle takımını öne geçirdi. Ancak rakip takımı ilk yarıda bulduğu 2 golle maçı 2-1 kazanarak Hull City'yi kupanın dışına itti.
ALLAHYAR DA OYNADI
Fenerbahçe'den gelen bir diğer oyuncu Allahyar da 63 dakika sahada kaldı.
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