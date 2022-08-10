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Ozan Tufan yine attı!

Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, yeni takımıyla 3. maçında 2. golünü kaydetti. Ozan'ın golü, Hull City'nin İngiltere Lig Kupası 1. turunda Bradford City'ye elenmesine engel olamadı

Ozan Tufan yine attı!

Ozan Tufan, Hull City kariyerine müthiş başladı... Fenerbahçe'den sezon başında Championship ekibine giden Ozan, yeni takımıyla 3. resmi maçında 2. golünü kaydetti.

3. MAÇTA 2. GOL

Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. Tur maçında deplasmanda Bradford City ile karşılaştı.

TAKIMI ELENDİ

Ozan Tufan, 24. dakikada attığı güzel golle takımını öne geçirdi. Ancak rakip takımı ilk yarıda bulduğu 2 golle maçı 2-1 kazanarak Hull City'yi kupanın dışına itti.

ALLAHYAR DA OYNADI

Fenerbahçe'den gelen bir diğer oyuncu Allahyar da 63 dakika sahada kaldı.

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