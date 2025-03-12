Özbekistan'da iftar sofralarında 'patır ekmeği' eksik olmuyor

Özbekistan'da günlük yaşamda ayrı bir yere sahip bu ekmeğin kullanılan malzeme, yapılış şekli ve yöreye göre 50'den fazla çeşidi bulunurken, ülke halkı özel günlerde, düğün ve ramazanda genellikle tereyağı veya kuyruk yağı ile süt ilave edilerek hazırlanan patır ekmeğini tercih ediyor.

Patır ekmeğinin yapılış şekline göre "navvay", "kazan", "katlama", "gıcdalı", "şırmay", "abı", "laçıra", "külçe"; katıldığı malzemelere göre soğanlı, etli, kuyruklu, cevizli, yağlı, sütlü, susamlı; yapıldığı yöreye göre de Semerkant, Buhara, Kokand, Zamin, Harezm ekmeği gibi çeşitleri bulunuyor.