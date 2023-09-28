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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Özbekistan'da şirket deposunda patlama

        Özbekistan'da şirket deposunda patlama: Yaralılar var

        Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda meydana gelen patlama nedeniyle yaralananlar olduğu bildirildi. Patlama kentin birçok noktasından görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 06:41 Güncelleme: 28.09.2023 - 07:03
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        Özbekistan'da korkutan patlama
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        Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'in Sergeli semtindeki bir şirketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        YARALILAR VAR

        Patlama sonucu yaralananlar oldu. AA'nın haberine göre, yaralananlar hastaneye kaldırılırken çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        PATLAMA PEK ÇOK YERDEN GÖRÜLDÜ

        Öte yandan, patlama sesi Taşkent'in birçok yerinde duyulurken, vatandaşlar da sosyal medyada patlama ile ilgili görselleri paylaştı.

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