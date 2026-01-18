Habertürk
        Özcan Bizati: Samsunspor gibi takımlara karşı oynamak zor - Gençlerbirliği Haberleri

        Özcan Bizati: Samsunspor gibi takımlara karşı oynamak zor

        Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, oyun alışkanlığı olan Samsunspor gibi takımlara karşı oynamanın zor olduğunu söyledi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 20:23 Güncelleme: 18.01.2026 - 20:23
        "Samsunspor gibi takımlara karşı oynamak zor"
        Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

        "SAMSUNSPOR GİBİ TAKIMLARA KARŞI OYNAMAK ZOR"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, "Öncelikle dünle başlamak istiyorum. Dün tekrar bir seçimimiz oldu, yeni yönetimimizi tebrik edelim. İnşallah daha güzel günler bizi bekleyecek. Hayırlı olsun kendilerine ve kulübümüze. Oyun alışkanlığı olan Samsunspor gibi takımlara karşı oynamak zordur. Hem de onların oyununa ayak uydurursanız ki biz ilk yarı buna maruz kaldık. Onların oyunu gibi oynamaya çalıştık. Biraz sıkıntı yaşadık. Sonrasında verilen reaksiyon için oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Verilen reaksiyon sonrasında kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Tempolu oyun, bize yakışan oyun tarzı da buydu. Buna devam ettirmek, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

