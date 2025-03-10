Özcan Deniz, kavgalı olmadıklarıyla piknik yaptı
Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, kavgalı olmadığı aile üyeleriyle piknik yaptı
Giriş: 10.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:14
Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar, oğlu Kuzey ve kız kardeşleriyle evinin bahçesinde piknik yaptı.
Özcan Deniz, kavgalı olmadığı kız kardeşleri; Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Deniz ile onların aileleriyle bir araya geldi.
Samar Dadgar, 3 görümcesiyle “The görümce” notuyla fotoğraf paylaştı.
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