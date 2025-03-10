Özcan Deniz, kavgalı olmadıklarıyla piknik yaptı Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, kavgalı olmadığı aile üyeleriyle piknik yaptı

Habertürk Giriş: 10.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:14 facebook

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