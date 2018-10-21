Özcan Deniz eşi Feyza Aktan Deniz'e cip aldı

Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda sete eşi ve 6 aylık oğlu Kuzey için özel karavan hazırlatmıştı. Ailesinden bir an olsun ayrılmak istemeyen Deniz'in, şimdide eşi Feyza Deniz için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Deniz'in eşine aldığı cipin değeri yaklaşık 500 bin TL olduğu konuşuluyor