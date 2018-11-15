Özcan Deniz ile Feyza Aktan Deniz çiftinden 7 ay sonra bir ilk!

Özcan Deniz-Feyza Aktan Deniz çifti, mart ayında evlenmişti. Geçen nisanda oğulları Kuzey’i kucaklarına alan ikili, doğumdan bu yana ilk kez bir organizasyona beraber katılıp objektife poz verdi