        Haberler Magazin Özcan Deniz'in annesi kansere yakalandı - Magazin haberleri

        Özcan Deniz'in annesi kanserle mücadele ediyor

        Özcan Deniz'in uzun süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz, kanserle mücadele ediyor. Deniz'in kardeşi Yurda Gürler; "Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam" açıklamasını yaptı

        Giriş: 24.12.2025 - 13:35 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:35
        Kanserle mücadele ediyor
        Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz'in, eylül ayından beri kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, annesinin kemoterapi tedavisi gördüğünü söyledi.

        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yurda Gürler; "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın" ifadelerine yer verdi.

        ANNE - OĞUL BİRBİRİNİ SİLDİ

        Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. İlk tartışma Kadriye Deniz'in oğlu Özcan Deniz'in, Samar Dadgar evlenmesine karşı çıkmasıyla başladı. Sonrasında da Ercan Deniz ile aralarındaki anlaşmazlıklar, iş ve finansal konular üzerinden patlak vermişti.

        #özcan deniz
        #Kadriye Deniz
