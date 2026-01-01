Habertürk
Habertürk
        Özcan Deniz, yeni yıla sahnede girdi

        Özcan Deniz, yeni yıla sahnede girdi

        Özcan Deniz, 2026'yı Kıbrıs'ın Girne kentinde karşıladı

        Giriş: 01.01.2026 - 10:27 Güncelleme: 01.01.2026 - 10:27
        2025'te annesi ve kardeşleriyle yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Özcan Deniz, yeni yıla Kıbrıs'ta girdi. Ünlü şarkıcı, Girne'de sevenlerine eğlenceli ve coşkulu anlar yaşattı.

        Özcan Deniz, gece boyunca konuklarla sık sık sohbet etti. Hayranlarına, yeni yılda, sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç dileklerinde bulunan şarkıcı, alkışlar eşliğinde performansına kaldığı yerden devam etti.

