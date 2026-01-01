Özcan Deniz, yeni yıla sahnede girdi
Özcan Deniz, 2026'yı Kıbrıs'ın Girne kentinde karşıladı
01.01.2026
2025'te annesi ve kardeşleriyle yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Özcan Deniz, yeni yıla Kıbrıs'ta girdi. Ünlü şarkıcı, Girne'de sevenlerine eğlenceli ve coşkulu anlar yaşattı.
Özcan Deniz, gece boyunca konuklarla sık sık sohbet etti. Hayranlarına, yeni yılda, sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç dileklerinde bulunan şarkıcı, alkışlar eşliğinde performansına kaldığı yerden devam etti.
