Özcan Deniz, yeni yıla sahnede girdi

26 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 29 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...*İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı. Operasyonda 6 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi *'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı *ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Florida'da üç saatlik görüşme *Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru*Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Ablam katilse bunu Kervan için yapmış olabilir *Türk Dil Kurumu, Oxford ve Cambridge Üniversiteleri 2025 yılı kelimelerini açıkladı. TDK, yılın kelimesi olarak 'dijital vicdan' kavramını seçerken, Oxford 'rage bait', Camdridge ise 'parasocial' kavramını seçti