Özel: Bir tane mağdur bırakmayacağız

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Büyükşehir ile Turgutlu belediyelerinin ilçede hizmete aldığı Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandırası ve Halk Ekmek projeleri için Turgutlu ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Özel, hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adına birçok tesis açıldığını ve onun isminin bu tesislerde yaşatıldığını söyledi.

CHP olarak çiftçi, esnaf, emekli ve emekçinin yüzünü güldürmek için güçlü kalkınma programı hazırladıklarını ifade eden Özel, hükümetin politikalarını eleştirdi.

"TAMAMLATTIRACAK, BİR TANE MAĞDUR BIRAKMAYACAĞIZ"

Özel, İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen "kooperatif" davasını takip ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızı kooperatiflerde insanları zarara uğratmaktan tutukladılar. O kooperatiflerle dün İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi niyet sözleşmelerini imzaladı. Kooperatifçilik, konut barınma sorununa karşı sosyal demokratların bulduğu doğru yöntem, doğru bir çözüm. Bu kooperatifler kurulmuş ama üstüne ekonomik kriz gelince müteahhitler yapmamış, bırakmış. O yüzden de İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştirakleriyle yapmışlar. Zorluklara rağmen kimi yüzde 60'ta, kimi yüzde 30'da giderken, bazı projeler daha hiç başlamamışken arkadaşlarımızı aldılar, içeriye attılar ve suçluyorlar. Bugün yapılan savunmalar hiçbir suçlarının, günahlarının olmadığını ortaya koydu. Buradan ilan ediyoruz, İzmir'deki kooperatiflerin tamamını İzmir Büyükşehir Belediyesi dün yaptığı iyi niyet protokolleriyle tamamlayacak, tamamlattıracak, bir tane mağdur bırakmayacağız."