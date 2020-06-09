İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde 3 yıl önce öldürülen demirci ustası Murat Kocairi cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Soma ilçesinde 22 Eylül 2017 tarihinde ailesinin haber alamadığı evli ve 2 çocuk babası Murat Kocairi (35) İstasyon Mahallesi'nde kendi işlettiği demirci dükkanına 1 kilometre uzaklıkta zeytinlik alanda darp edildikten sonra silahla öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları sonucu olayla ilgili bu yılın ocak ayında Manisa Cinayet Büro Amirliği görevlendirildi. Olayla ilgili uzun süren çalışmalar sonucu cinayet 3 yıl sonra aydınlatıldı. Özel ekibin 5 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda Murat Kocairi cinayeti ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 5 adet tabanca, 5 adet pompalı tüfek ve 100 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. (27) ile başka suçlardan yakalaması bulunan R.Y. (43) tutuklandı. H.Ş., Y.S. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili Elazığ'dan Manisa'ya getirilen M.F.A.'nın ise sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edileceği bildirildi.