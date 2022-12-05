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15 ay önceki cinayeti özel ekip çözdü, katil mesai arkadaşı çıktı

Balıkesir'de, geçen yıl ağustos ayında yüzü kanlar içinde bulunan kamyon şoförünün ölümünü özel ekip çözdü. Olay yeri ve çevredeki tüm kameraları incelemeye alan ekibin çalışmasında katil zanlısı, aynı iş yerinde çalışan şoför çıktı

Özel ekip cinayeti çözdü, mesai arkadaşı çıktı
Özel ekip cinayeti çözdü, mesai arkadaşı çıktı
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İHA

Balıkesir'de, 15 ay önce ölü bulunan kişinin katıl zanlısı yakalandı.

21 Ağustos 2021 tarihinde kamyon şoförü olan N.K., çalıştığı iş yerinin otoparkında yüzü kanlı halde hareketsiz bulundu. Olay yerine çağrılan ekiplerin kontrolünde N.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kafasına sert bir cisimle vurulduğu belirlenen kişinin ölümü ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ve Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu.

MESAİ ARKADAŞI ÇIKTI

Ekiplerin çalışmalarında olay yeri ve çevresinde bulunan tüm kamera görüntüleri izlendi. 15 ay boyunca titiz bir çalışma yürütün polis ekipleri, maktul N.K. ile birlikte aynı iş yerinde şoför olarak çalışan O.A. isimli kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Susurluk'ta yakalanan şüpheli O.A. ifadesinde, maktulün olay günü kendisine sarkıntılık ettiğini iddia ederek, uzaklaşması için kafasına sopa ile vurduğunu itiraf etti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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