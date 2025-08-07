Özel'in işaret ettiği avukata gözaltı
CHP Lideri Özgür Özel'in "İBB Borsası" iddialarının ardından Avukat Mehmet Yıldırım gözaltına alındı
İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin avukatı olan Mehmet Yıldırım hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tuzla mitinginde bazı tutuklulardan para aldığını iddia etmişti.
Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’nun günler sonra ortaya çıkan telefonun yerini söyleyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner’in de avukatıydı.