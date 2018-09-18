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Özel okul teşvik sonuçları öğren! MEB 2018-2019 teşvik sonuçlarını açıkladı! Nakil ve kayıt ne zaman?

Özel okul teşvik sonuçları MEB tarafından 17 Eylül 2018 tarihinde açıklandı. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Desteğini toplamda 75 bin öğrenci alacak. Özel okul yerleştirme sonuçlarının ardından hangi işlemler yapılacak? Teşvik ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar

18.09.2018 - 08:13 | Güncelleme:

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Desteği için binlerce öğrenci başvuru da bulunmuştu. Özel okul teşvik sonuçları MEB tarafından açıklandıktan sonra öğrenciler http://basvurular.meb.gov.tr adresi üzerinden sonuçları öğrendiler. Özel okul teşvik sonuçlarının ardından "Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri" başladı. 

Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri ne zaman?

"Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri" 17 Eylül itibariyle başladı. Son kayıt tarihi ise 21 Eylül olarak belirlendi. 24 Eylül tarihinde de "Ek Yerleştirme Sonuçları" ilan edilecek. Ek Yerleştirme Kayıt işlemleri ise 24-28 Eylül tarihleri arasında olacak.

 

Sıra No

 

Kurum Türü Adı

 

Destek Tutarları

Destek Verilecek Öğrenci Sayıları

1

Okul Öncesi

3.290,00

6.000

2

İlkokul

3.960,00

15.000

3

Ortaokul

4.610,00

15.000

4

Ortaöğretim

4.610,00

15.000

5

Temel Lise

3.960,00

24.000

Toplam

75.000

NAKİL VE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

- Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 1’inci maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarında belirtilen; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belge, il millî eğitim müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile ilgili federasyonlar tarafından düzenlenerek onaylanmış ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin onaylı örneği teslim alacaklardır.

b) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin

Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin anne ve baba veya velisine/vasisine ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) toplam gelirini gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesi kayıt esnasında teslim alınacaktır. Belirtilen aylara ait bordrosu olmayan kişiler için 2018’e ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasiden ise; ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belge teslim alınacaktır.

- Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri ile e-Okul sistemi dışında öğrenim gören kardeş öğrencilerin öğrenim belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.

- Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini kayıt esnasında teslim alınacaktır.

- Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.

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