BAKAN ÖZER DUYURDU!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 yılında özel okullara yapılacak zam oranı yarın (4 Ocak) açıklanacak. TEFE-TÜFE oranları bugün belli oldu. İnşallah yarın öğleden sonra özel eğitim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Sadece TEFE-TÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.