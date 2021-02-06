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Ankara-İzmir YHT projesi hayata geçiyor

İzmirliler uzun bir süredir sürüncemede kalan Ankara-İzmir hızlı tren projesi için hükümetten ilk adımı bekliyor. Projede ilk kazmalar vurulduğunda 11 bin kişiye iş kapısı aralanacak, tamamlandığında ise vatandaşın da esnafın da turizmcinin de yüzü gülecek.

ÖZEL | Son dakika: Ankara-İzmir YHT projesi ne zaman açılacak?
Ankara-İzmir YHT projesi hayata geçiyor
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HABERTURK.COM

Ankara ile İzmir’i yüksek hızlı tren ağı ile bağlayacak olan proje ilk olarak 2007 yılında gündeme gelmişti. Ülkenin öncelikleri nedeniyle bir süre ötelenen projede artık ilk adımın atılması için müjde bekleniyor.

Projenin start alması sonrasında toplamda 42 ayda tamamlanması öngörülüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her büyük projede gündeme getirdiği “erken tamamlanması” talebi sonrasında projenin, planlanandan da 6 ay önce hizmete başlayacağı düşünülüyor.

Ankara-İzmir hızlı treni için ilk adım beklenirken, 5 ili kalkındıracak ve 11 kişiye iş kapısı aralanacak...

Projede ilk aşamada Ankara-Afyon arası hizmete açılacak. İkinci aşamada Afyon-Manisa arası kullanıma açılırken, üçüncü ve son etapta da Manisa-İzmir arasında YHT hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye için dev projelerden biri haline gelecek olan projenin yapım aşamasında ayrı bir istihdam tamamlanması sonrasında da ayrı bir istihdam gündeme gelecek. Yapım aşamasında ilk aşamada 11 bin kişinin bu projede görev yapması öngörülürken, tamamlanması sonrasında da Ankara-Afyon-Uşak-Manisa-İzmir illeri projenin önemli ekonomik katkılarını yaşayacak.

Projede 7 istasyon ve 3 de büyük gar yapılacak. Bu istasyonlarda ve garlarda yeni istihdama kapı açacak. Bölgesel olarak gıda tedarik sektörü de bu canlanmadan payını alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu proje ile birlikte Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demiryolu seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya düşüreceği müjdesini vermişti.

Projeyle birlikte İstanbul ve İzmir de birbirine bağlanırken, proje vatandaşı, esnafı ve turizmciyi de sevindirecek...

PANDEMİ SÜRECİNDE İSTİHDAM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK

Ankara-İzmir YHT projesinin pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluğa da bir hareket getireceği belirtiliyor. Hem istihdamı artıracak hem de inşaat lojistiği sektörünü canlandıracak olan proje ile Afyon’un termal turizmine yönelik talep patlaması yaşanması bekleniyor. Proje ile birlikte yeni otellerin açılması gündeme gelirken ve istihdamın ilk etkisi de Afyon’da görülecek.

YHT ile İstanbul ile İzmir de birbirine bağlanırken; ekonomik durgunluğa da hareket getirmesi bekleniyor

Proje tamamlandığında Ankara-İzmir’i değil aynı zamanda İstanbul’la İzmir’i de demirağlarla bağlamış olacak. İstanbul’dan yola çıkan bir kişi 4 saatlik yol ile önce Ankara’ya ardından da 3 buçuk saatlik güvenli yolculuk ile toplamda 7 buçuk saatte İzmir’e varmış olacak.

Proje tamamlandığında sabah saatlerinde İstanbul’dan çıkan bir kişi öğlen saatlerinde güvenli ve konforlu yolculukla Afyon’da termal tatile gidebilecek ya da İzmir’e ulaşmış olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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