Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri

Özel üniversite ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. Vakıf üniversitesi ya da halk arasındaki tabiriyle özel üniversite tercih etmek isteyen adayların ise en çok araştırdığı konular arasında özel üniversite ücretleri var... İşte 2018 - 2019 akademik yılı özel üniversite ücretleri...