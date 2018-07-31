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Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri

31.07.2018 - 11:52 | Güncelleme:

Özel üniversite ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. Vakıf üniversitesi ya da halk arasındaki tabiriyle özel üniversite tercih etmek isteyen adayların ise en çok araştırdığı konular arasında özel üniversite ücretleri var... İşte 2018 - 2019 akademik yılı özel üniversite ücretleri...

  • 1 Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri
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    Özel üniversite ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. Vakıf üniversitesi ya da halk arasındaki tabiriyle özel üniversite tercih etmek isteyen adayların ise en çok araştırdığı konular arasında özel üniversite ücretleri var... İşte 2018 - 2019 akademik yılı özel üniversite ücretleri...

  • 2 Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri
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    ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

    2018 - 2019 akademik yılı kapsamında Acıbadem Üniversitesi'nin bazı bölümleri için lisans eğitimi ücretleri belli oldu. Buna göre;

    Tıp: 96 bin 800 lira

    Eczacılık: 43 bin 500 lira

    Sosyoloji: 32 bin lira

     

  • 3 Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri
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    BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

    Bilkent Üniversitesi 2018 - 2019 akademik yılında lisans bölümleri ücretini 37 bin 120 lira olarak belirledi.

     

  • 4 Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri
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    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

    Hukuk dışındaki diğer lisans eğitimleri 2018 - 2019 akademik yılında 27 bin lira olarak belirlendi. Hukuk eğitimi ise 35 bin lira olarak belirlendi.

     

  • 5 Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri
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    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

    Diş Hekimliği: 66 bin lira

    İktisadi ve İdari Bilimler: 33 bin lira (burs alma durumuna göre ücretler 9 bin liranın altına kadar inebiliyor)

     

  • 6 Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri
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    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

    Hukuk - Mimarlık - Psikoloji (Peşin) : 55 bin 400 Lira 

    Hukuk - Mimarlık - Psikoloji (Taksitli) : 58 bin 626 lira

     

  • 7 Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri
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    KOÇ ÜNİVERSİTESİ

    Koç Üniversitesi, 2018 - 2019 akademik yılı kapsamında lisans eğitim ücretlerini 76 bin 500 lira olarak belirledi. Tıp Fakültesi ücreti ise 2018 - 2019 akademik yılında 105 bin 500 TL olarak belirlendi.

     

  • 8 Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri
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    OKAN ÜNİVERSİTESİ

    2018 - 2019 akademik yılı kapsamında Okan Üniversitesi'nde

    Tıp: 69 bin lira

    Diş Hekimliği: 65 bin lira, olarak belirlendi...

     

  • 9 Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri
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    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

    Lisans eğitimi veren programlar 2018 - 2019 akademik yılı kapsamında Özyeğin Üniversitesi'nde 60 bin lira olarak belirlnedi.

     

  • 10 Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri
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    SABANCI ÜNİVERSİTESİ

    Lisan bölümleri eğitim ücreti Sabancı Üniversitesi'nin tüm bölümlerinde 2018 - 2019 akademik yılı kapsamında 72 bin 500 lira olarak belirlendi.

     

  • 11 Özel üniversite ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri
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    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

    Diş Hekimliği: 74 bin lira

    Tıp: 69 bin lira

    Eczacılı: 57 bin lira

    Hukuk: 52 bin lira

    Psikoloji: 40 bin lira

     

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