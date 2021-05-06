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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, TÜRKŞEKER adına kayıtlı, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Aksöğüt Köyü'ndeki bazı taşınmazlar ve üzerindekilerin, "satış" yöntemiyle yapılan ihalesi sonucu, 2 milyon 96 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Murathanoğulları Hazır Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ye satılmasına karar verildi.