Özer Çak yazdı: Fenerbahçe'den özüne dönüş sinyali!

Mourinho’nun ayrılığıyla Fenerbahçe yalnızca teknik direktörü değil, tartışmalı bir sayfayı da kapattı. Israr edilen 3-5-2 sistemi Benfica maçı da dahil ağır bedeller bırakarak rafa kalktı; yerine, bu takımın ezberine çok daha uygun olan dörtlü savunma düzen geri geldi. Zeki Murat Göle, Mourinho'suz ilk maçta 4-2-3-1 ile sahaya çıktı ve daha başlama düdüğüyle birlikte oyundaki fark hissedildi. Henüz ilk dakikalardan teknik direktör değişikliğinin sahaya olumlu yansıdığını gördük ki Fenerbahçe ilk yarıda attığı 3 golle maçın fişini de çekti. Sarı-Lacivertli taraftarlar 5-2'lik Feyenoord galibiyetinin ilk yarısı ve geçtiğimiz hafta alınan Kocaelispor galibiyeti de dahil en rahat ilk 45 dakikasını izledi.

Rakamlar da bu rahatlığı doğruladı: İlk yarıda yüzde 69 topa sahip olma, 1.32 gol beklentisi, üç isabetli şut ve rakip ceza sahasında 20 kez topla buluşma, Fenerbahçe'nin doğal habitatına doğru bir geri dönüşün işaret fişeğiydi. Mourinho döneminde sıklıkla kulübeye çekilen İrfan, ilk 45 dakikada 2 şut, 2 kilit pas, üçüncü bölgede yüzde 77 pas isabeti, 6 orta ve 2 top kapmayla hem üretimi hem sorumluluğu üstlendi. Portekiz’e varır varmaz “Eve gidip Sporting–Porto maçını izleyeceğim” diyen Mourinho, umarım bu maça da birkaç dakika ayırmıştır; çünkü İrfan Can Kahveci 45 dakikada bile bu takıma neler verebileceğine dair kanıtları gösterdi.