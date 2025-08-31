Habertürk
        Özer Çak yazdı: Fenerbahçe'den özüne dönüş sinyali!

        Özer Çak yazdı: Fenerbahçe'den özüne dönüş sinyali!

        Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti. HT Spor editörü Özer Çak, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

        Giriş: 31.08.2025 - 23:21 Güncelleme: 31.08.2025 - 23:21
        "Fenerbahçe'den özüne dönüş sinyali!"
        Mourinho’nun ayrılığıyla Fenerbahçe yalnızca teknik direktörü değil, tartışmalı bir sayfayı da kapattı. Israr edilen 3-5-2 sistemi Benfica maçı da dahil ağır bedeller bırakarak rafa kalktı; yerine, bu takımın ezberine çok daha uygun olan dörtlü savunma düzen geri geldi. Zeki Murat Göle, Mourinho'suz ilk maçta 4-2-3-1 ile sahaya çıktı ve daha başlama düdüğüyle birlikte oyundaki fark hissedildi. Henüz ilk dakikalardan teknik direktör değişikliğinin sahaya olumlu yansıdığını gördük ki Fenerbahçe ilk yarıda attığı 3 golle maçın fişini de çekti. Sarı-Lacivertli taraftarlar 5-2'lik Feyenoord galibiyetinin ilk yarısı ve geçtiğimiz hafta alınan Kocaelispor galibiyeti de dahil en rahat ilk 45 dakikasını izledi.

        REKLAM

        Rakamlar da bu rahatlığı doğruladı: İlk yarıda yüzde 69 topa sahip olma, 1.32 gol beklentisi, üç isabetli şut ve rakip ceza sahasında 20 kez topla buluşma, Fenerbahçe'nin doğal habitatına doğru bir geri dönüşün işaret fişeğiydi. Mourinho döneminde sıklıkla kulübeye çekilen İrfan, ilk 45 dakikada 2 şut, 2 kilit pas, üçüncü bölgede yüzde 77 pas isabeti, 6 orta ve 2 top kapmayla hem üretimi hem sorumluluğu üstlendi. Portekiz’e varır varmaz “Eve gidip Sporting–Porto maçını izleyeceğim” diyen Mourinho, umarım bu maça da birkaç dakika ayırmıştır; çünkü İrfan Can Kahveci 45 dakikada bile bu takıma neler verebileceğine dair kanıtları gösterdi.

        Uzun zaman sonra ilk kez Fenerbahçeli oyuncular kenara bakmadan, kafaları rahat bir şekilde oynadı. Elbette Gençlerbirliği deplasmanı tek başına bir ölçü değil ama pas ritmi, baskının zamanlaması ve hatlar arası akışkanlık en azından ileriye dair olumlu sinyaller verdi.

        Fenerbahçe bundan sonraki süreçte büyük ihtimalle tek santrfora dönecek buradaki en önemli nokta ise Jhon Duran’ı nasıl kullanacak? Duran'ın mevcut form çizgisiyle En-Nesyri’yi kesmesi kolay değil. Kerem transferi sonrası kanatların Nene–Kerem ekseninde şekillenmesi de kısa vadede Duran’a kulübeyi işaret ediyor. Fenerbahçe'nin en azından uygun formülü bulana kadar Jhon Duran'ı kenarda iyi yönetmesi gerekiyor ama bu saydıklarım işleyen bir için her zaman tatlı sorunlar olarak kalacaktır.

        Fenerbahçe, bir seneyi biraz geçen bir süreden sonra bugün özüne döndü. Sarı-lacivertliler, bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (513) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (30) resmi maçı Gençlerbirliği deplasmanında oynadı. Şimdi Milli ara zamanı... Milli aradan sonra ise Trabzonspor maçı var. Fenerbahçe'nin yeni direktörü bu 2 haftalık ara sürecinde belli olacak. 2 haftalık bu süre en azından Fenerbahçe dinamiklerini bilen yerli bir teknik adam için gayet yeterli olacaktır.

