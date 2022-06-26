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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hız turu!

Geçtiğimiz hafta nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Oyuncu çift, rüzgarlı hava nedeniyle denize girmek yerine hız teknesiyle dolaştı

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  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hız turu - Magazin haberleri

    7 yıl önce aynı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı ve geçtiğimiz hafta aile arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlanmıştı.
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hız turu - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Evilik hazırlığı yapan Gürel ve Çayoğlu, soluğu Bodrum'da aldı. Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu çift, önceki gün iskelede görüntülendi.
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hız turu - Magazin haberleri

    HIZ TEKNESİYLE BODRUM TURU

    Havanın rüzgarlı olması nedeniyle denize girmeyi tercih etmeyen Gürel ve Çayoğlu, hız teknesiyle Bodrum turu yaptı.
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hız turu - Magazin haberleri

    Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun o anları, objektiflere böyle yansıdı. 
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hız turu - Magazin haberleri

    "KAHVE TERLETTİ!"

    Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz hafta mutlu günlerinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    Serkan Çayoğlu, nişan sonrası bu fotoğrafını, "Kahve terletti" mesajıyla Instagram hesabından yayınlamıştı.
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hız turu - Magazin haberleri

    DÜĞÜN İTALYA'DA

    Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun, eylül ayında İtalya'da nikah masasına oturması bekleniyor.
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hız turu - Magazin haberleri

    "BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

    Çayoğlu, daha önce ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum." demişti.
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hız turu - Magazin haberleri

    "ÇOK ŞANSLIYIM"

    Özge Gürel de, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç... Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hız turu - Magazin haberleri

    "BU İLİŞKİ BENİ YORMUYOR"

    Ünlü oyuncu ayrıca, "Çok kıymetli ve özel bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok eğleniyorum. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Bu ilişki de beni yormuyor. Salonda Serkan’ı elinde kahvesiyle görünce bile mutlu oluyorum." şeklinde konuşmuştu.

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