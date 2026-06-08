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        Haberler Magazin Özge Özacar ile Pedro Alonso O'choro aynı dizide - Magazin haberleri

        Özge Özacar ile Pedro Alonso O'choro aynı dizide

        Oyuncu Özge Özacar, yönetmenliğini Stephen Hopkins'in üstlendiği 'The Prince' dizisinin kadrosuna girdi. Dizide, 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Pedro Alonso O'choro da yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        Pedro Alonso O'choro ile aynı dizide

        Oyuncu Özge Özacar, yönetmen koltuğunda Stephen Hopkins'in oturduğu uluslararası yapım 'The Prince' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Çekimleri Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen projede Özacar, karakterini İngilizce olarak canlandıracak.

        Özge Özacar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' rolüyle tanınan rol arkadaşı Pedro Alonso O'choro ile setten fotoğraflarını paylaştı.

        "BİR OYUNCU İÇİN EN BÜYÜK ÖDÜL"

        Özacar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Şu an Kahire'de, 'The Prince' setindeyim! Stephen Hopkins ile çalışmanın heyecanı bir yana, yıllardır oyunculuğuna ve zihin dünyasına derin bir hayranlık beslediğim Pedro Alonso O'choro ile aynı projede buluşmak... Bir oyuncu için en büyük ödül, hayran olduğu isimlerle yan yana üretebilmek. Bu deneyimin her anı benim için paha biçilemez.

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        #özge özacar
        #Pedro Alonso Ochoro
        #Stephen Hopkins
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