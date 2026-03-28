Özge Özder: Sektörde kadınlara haksızlık ediliyor

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Özge Özder, Etiler'de görüntülendi. Yeni tiyatro oyunundan bahseden oyuncu, "Pazartesi günü 'Arşimet Prensibi' oyununu oynayacağız. Çocuklarla ilgili önemli bir oyun" dedi.

Özge Özder, 2018'de Sinan Güleryüz ile evlenmişti. Çiftin 4 yaşında Luna adında bir kızları var.

Özge Özder, Deniz Çakır'ın, "Hayatta olduğu gibi dizilerde de yaş farkı olabilir ama maalesef, kadınlara bir raf ömrü var gibi bakılıyor. Bu haksızlık" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Her yaş grubundan erkek oyuncu olduğu gibi, her yaştan kadın oyuncularımız var. Kadın her yaşta mesleğinde çok güzel şeyler yapabilir. Herkesin bir annesi var. Tabiat ana diyoruz. Bütün dünyayı kucağında sallayan bir varlık. Sektörde kadınlara haksızlık ediliyor" ifadelerini kullandı.

Haluk Bilginer, 30. Türkiye - Almanya Film Festivali'nde bazı meslektaşlarına tepki göstererek,"'Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı ya da seveni yok" ifadelerini kullanmıştı. Özge Özder, bu sözler hakkında da, "Bazen ağır roller oynuyoruz. Bu rollerin üzerinizden çekilmesini yarım saat ve bir saat hissedebilirsiniz. Rolden çıkamamak demek sizin profesyonel olmadığınızı itiraf etmeniz anlamına gelir. Kendinizi o kadar kaptırıyorsanız eğitimsiz ve profesyonel olmadığınız anlamına geliyor" şeklinde konuştu.