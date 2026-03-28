Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Özge Özder: Sektörde kadınlara haksızlık ediliyor

        Özge Özder: Sektörde kadınlara haksızlık ediliyor

        Özge Özder, Deniz Çakır'ın "Kadın oyunculara bir raf ömrü var gibi bakılıyor" sözleri hakkında konuştu

        Giriş: 28.03.2026 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sektörde kadınlara haksızlık ediliyor"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Özge Özder, Etiler'de görüntülendi. Yeni tiyatro oyunundan bahseden oyuncu, "Pazartesi günü 'Arşimet Prensibi' oyununu oynayacağız. Çocuklarla ilgili önemli bir oyun" dedi.

        Özge Özder, 2018'de Sinan Güleryüz ile evlenmişti. Çiftin 4 yaşında Luna adında bir kızları var.

        Özge Özder, Deniz Çakır'ın, "Hayatta olduğu gibi dizilerde de yaş farkı olabilir ama maalesef, kadınlara bir raf ömrü var gibi bakılıyor. Bu haksızlık" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Her yaş grubundan erkek oyuncu olduğu gibi, her yaştan kadın oyuncularımız var. Kadın her yaşta mesleğinde çok güzel şeyler yapabilir. Herkesin bir annesi var. Tabiat ana diyoruz. Bütün dünyayı kucağında sallayan bir varlık. Sektörde kadınlara haksızlık ediliyor" ifadelerini kullandı.

        Haluk Bilginer, 30. Türkiye - Almanya Film Festivali'nde bazı meslektaşlarına tepki göstererek,"'Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı ya da seveni yok" ifadelerini kullanmıştı. Özge Özder, bu sözler hakkında da, "Bazen ağır roller oynuyoruz. Bu rollerin üzerinizden çekilmesini yarım saat ve bir saat hissedebilirsiniz. Rolden çıkamamak demek sizin profesyonel olmadığınızı itiraf etmeniz anlamına gelir. Kendinizi o kadar kaptırıyorsanız eğitimsiz ve profesyonel olmadığınız anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maaşını alamadığı iddiasıyla iş yerini ateşe verdi

        Antalya'da maaşını alamadığını öne süren Ali K. (44), gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerini tiner döküp ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.    

        #Özge Özder
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Doğum izni artıyor
        Doğum izni artıyor
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları