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        Haberler Objektife Takılanlar Özge Özpirinçci'den deniz kenarında koyu sohbet - Magazin haberleri

        Özge Özpirinçci'den deniz kenarında koyu sohbet

        Özge Özpirinçci, Bodrum tatilinde yakın arkadaşı Tanem Sivar ile bir araya geldi. İkili, Bodrum Ortakent sahilinde deniz kenarında sohbet ederken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 23:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:48
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        Deniz kenarında koyu sohbet
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Bodrum'da tatil yapıyor.

        Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Tanem Sivar ile Ortakent'te görüntülendi.

        Deniz kenarında oturup sohbet eden ikili, objektiflere samimi anlar yansıttı.

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