Özge Ulusoy'un baba acısı: Yeniden kavuşuncaya dek...

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CİP ÇARPTI
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarptı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
"YENİDEN KAVUŞUNCAYA DEK..."
Babasının acısıyla sarsılan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeniden kavuşuncaya dek..." ifadelerine yer verdi.
Özge Ulusoy, babasının yarın İstanbul Üsküdar Büyük Selimiye Camiinde öğle namazına müteakip askeri törenle Kanlıca Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.
Ünlü isim, ayrıca "Arayan soran tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Babacığıma güzel dualarınızı gönderirseniz çok mutlu olurum" mesajını yayınladı.
Fotoğraflar: DHA, İHA, Instagram, AA
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