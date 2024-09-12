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        Haberler Magazin Özge Ulusoy'un babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi - Magazin haberleri

        Özge Ulusoy'un babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi

        Ankara'da Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olan Elif Nasır'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından artırıldı. Bilinçli taksir nedeniyle ceza 4 yıl 5 ay 10 gün hapis olarak güncellendi. Özge Ulusoy, kararı değerlendirirken "Bir nebze olsun nefes alabiliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:32 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:43
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        Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda 4 Aralık 2022'de, üniversite öğrencisi Elif Nasır'ın 06 DV 2053 plakalı cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarpması sonucu Ulusoy ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır tutuklandı.

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        Elif Nasır hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada tahliye edilen Nasır, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından önce 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardından takdir indirimi ile cezası 3 yıl 9 aya düşürüldü. Ayrıca, Nasır'ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

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        Dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'ne taşındı. Mahkeme, olayda bilinçli taksir bulunduğuna hükmedip yerel mahkemenin kararını bozdu. Elif Nasır'a, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak ceza, takdir indirimi ile 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü. Ayrıca, Nasır'ın ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına karar verildi.

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        "BİR NEBZE OLSUN NEFES ALABİLİYORUZ"

        Özge Ulusoy, DHA'ya karar hakkında verdiği demeçte; "İki yılı aşkın süredir gerçeklerin ortaya çıkması ve adil bir ceza verilmesi için mücadele ediyorduk. Olayın başında haksız yere babam suçlanıyordu. Adli tıp raporu, bilirkişi raporu ve video kayıtlarıyla babamın suçsuz olduğunu ve sanığın kusurlu olduğunu kanıtladık. Sonunda gerçekler ortaya çıktı. Sanık 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı. Ancak temyiz yolunun açık olduğunu biliyoruz ve Yargıtay'dan gelecek kararı bekleyeceğiz. Bu süreçte büyük bir savaş verdik; suçlarını kabul etmemek için mahkemeyi yanıltmaya çalıştılar. Şu an bir nebze de olsa nefes alabiliyoruz," dedi.

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        "YARGITAY YOLU AÇIK"

        Sanığın avukatı Özge İrem Aksu; "Yargıtay yolu açıktır, bu nedenle mahkeme kararı henüz kesinleşmiş değil. Hukukun verdiği karara saygılıyız, ancak Elif'in bu eylemi kasten ve bilerek gerçekleştirdiği iddiası doğru değildir. Dosyayı Yargıtay'a taşıyacağız. Olayın kazayla meydana geldiği açıktır. Kıymetli bir insanın vefatı nedeniyle ailesinin başı sağ olsun. Ancak 21 yaşındaki birinin toplum önünde 'katil' olarak damgalanmasına karşıyız," şeklinde konuştu.

        Fotoğraflar: DHA, İHA

        #özge ulusoy
        #Haydar Ulusoy
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