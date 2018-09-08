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İşte Ulusoy’un estetik iddialarına verdiği cevap:

Hayatımda ameliyat olmadım, anestezi almadım o derece ama uydurmak bedava. Ayrıca bu fotoğraf 1 yıl önceki İstanbul Fashion Week'ten haftada 5 gün TV'de program yaparak nasıl ameliyat oldum acaba