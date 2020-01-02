Özgü Kaya aynı dizide rol aldıkları sevgilisi, Burak Serdar Şanal ile yeni yılı aşıklar şehri Paris’te karşıladı. İki oyuncunun ilişkisi yılın ilk sürpriz aşkı olması ile gündeme geldi.

ÖZGÜ KAYA HAYATI

Özgü Kaya 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 22 yaşında olan güzel oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı geçtiğimiz sezon yayınlanan Adı Efsane dizisinde yaşamıştır. Bu dizide Sibel karakterine hayat veren genç oyuncu, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam etmektedir.