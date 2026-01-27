Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özgü Kaya: Köyümüzde romantik anlar - Magazin haberleri

        Özgü Kaya: Köyümüzde romantik anlar

        Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'nın Ayvalık – Akçay'daki setini ziyaret etti. Çift, bir eşekle birlikte verdikleri pozu; "Köyümüzde romantik anlar" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 21:05 Güncelleme: 27.01.2026 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Köyümüzde romantik anlar"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya, haziran ayından bu yana mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Zaman zaman evlilik iddialarıyla gündeme gelen çift, son sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

        Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'nın Ayvalık – Akçay'da devam eden dizi setini ziyaret etti.

        Set arasında birlikte vakit geçiren ikili, köy ortamında bir eşekle verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çift, yaptıkları bu paylaşıma; "Köyümüzde romantik anlar" notuyla yayımladı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Halı sahanın çatısı çöktü... Futbolcuların koşarak kaçtığı anlar kamerada

         Antalya'da şiddetli fırtına sebebiyle halı sahanın çatısı çöktü. Oyuncuların maç için ısındığı anlarda kopan gürültüyle başlayan panik futbolcuların koşarak sahayı terk etmesiyle bitti. Çatının çökme anı ve futbolcuların sahadan kaçışları aksiyon kamerasına yansırken, olayda şans eseri kimse yarala...
        #Murat Dalkılıç
        #Özgü Kaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!