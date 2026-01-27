Özgü Kaya: Köyümüzde romantik anlar
Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'nın Ayvalık – Akçay'daki setini ziyaret etti. Çift, bir eşekle birlikte verdikleri pozu; "Köyümüzde romantik anlar" notuyla paylaştı
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya, haziran ayından bu yana mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Zaman zaman evlilik iddialarıyla gündeme gelen çift, son sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.
Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'nın Ayvalık – Akçay'da devam eden dizi setini ziyaret etti.
Set arasında birlikte vakit geçiren ikili, köy ortamında bir eşekle verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çift, yaptıkları bu paylaşıma; "Köyümüzde romantik anlar" notuyla yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram