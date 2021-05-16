Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Özgü Namal kaç yaşında ve nereli? Özgü Namal kimdir? Özgü Namal biyografisi

Özgü Namal Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Tam adı Melahat Özgü Namal olan ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle ünlenmiştir. İşte Özgü Namal hakkında merak edilenler...

Özgü Namal kaç yaşında ve nereli? Özgü Namal kimdir? Özgü Namal biyografisi

Özge Namal sosyal medyada gündem konusu oldu. Peki Özgü Namal kimdir? Özgü Namal kaç yaşında, nereli? Özgü Namal hakkında

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Melahat Özgü Namal, 28 Aralık 1978 yılında Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.

2002-2008 yılları arasında Oktay Kaynarca ile sevgiliydi. 2014'te Ahmet Serdar Oral ile yaşamaya başladı ve 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de Ahmet Serdar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte merak edilenler
BİYOGRAFİSerenay Sarıkaya kimdir?
Bengü kimdir? Şarkıcı Bengü kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte biyografisi
BİYOGRAFİŞarkıcı Bengü kimdir?
Haldun Demirhisar biyografi: Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında nereli ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİHaldun Demirhisar kimdir?
Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve oynadığı diziler
BİYOGRAFİBaran Akbulut kimdir?
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİMehmet Nuri Ersoy kimdir?
Kırmızı Oda Zafer kimdir? Kırmızı Oda Zafer'i oynayan Yiğit Özşener kimdir, kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİKırmızı Oda Zafer kimdir?
Serdar Erener kimdir? Serdar Erener kaç yaşında?
BİYOGRAFİSerdar Erener kimdir?
Buket Aydın kimdir? Buket Aydın kaç yaşında?
BİYOGRAFİBuket Aydın kimdir?
Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi
BİYOGRAFİBüşra Pekin kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında?
BİYOGRAFİAleyna Çalışkan kimdir?