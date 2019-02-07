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Özgür Özberk Kanal D ekranlarında yayın hayatına girecek günlük dizi olan "Yaralı Kuşlar" dizisinde başrol oyuncusu olarak görev alacak. Son olarak Erkenci Kuş dizisinde "Fabri" karakterine hayat veriyordu. Özgür Özberk kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, Özgür Özberk'in yeni dizisi...
ÖZGÜR ÖZBER'İN YENİ DİZİSİ
Geçen hafta 'Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman'la fotoğrafını "Son sahnemdi. Yolu açık olsun kardeşimin" notuyla paylaşarak ayrıldığını duyuran Özberk, Kanal D'nin yeni günlük dizisiyle anlaştı. Mart ayında ekrana gelmesi planlanan Stellar Yapım imzalı 'Yaralı Kuşlar' dizisinde Özgür Özberk başrol oynayacak.
İnci Gülen'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Cem Tabak oturacak. Cast çalışmaları devam eden "Yaralı Kuşlar" dizisinin çekimlerin şubat ortasında başlaması planlanıyor.
ÖZGÜR ÖZBERK KİMDİR?
Üniversitede mühendislik eğitimi alan Özgür Özberk, mezun olduktan sonra çeşitli tiyatrolarda yer aldı. Daha sonra ise Amerika’da oyunculuk üzerine eğitim aldı. Daha sonra ise oyuncu kardeşi Özge Özberk ile birlikte bir film şirketi kurdu. Bu şirkette N'apcaz Şimdi ve Cinnia: İfritin Diyeti isimli filmler vizyona girdi.
Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında Sır Kapısı isimli dizide rol aldı. Daha sonra ise Çemberimde Gül Oya isimli dizide rol aldı. Dizi, farklı politik çevrelerde yetişen Mehmet ve Yurdagül isimli iki gencin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Özge Özberk, Selda Alkor, Mehmet Ali Nuroğlu ve Melisa Sözen yer aldı. Daha sonra ise Ezo Gelin isimli dizide Nedim karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde ise Nurgül Yeşilçay, Serhat Tutumluer ve Özgür Özberk yer aldı.
Ardından yayınlandığı dönemin sevilen gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler isimli dizide rol aldı. Dizi, bir lisede yer alan öğrencileri ve okulun edebiyat öğretmeni Kemal’in yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinden ise Bülent Emin Yarar, Sinem Öztürk, Bülent Çetinaslan ve Fırat Çöloğlu yer aldı. Daha sonra ise 3 Harfliler: Marid isimli filmde rol aldı. Film, küçük kızının ruh halinin bozulması üzerine eve gelen hocayla birlikte zor ve korku dolu gece geçiren bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Gülseven Yılmaz, Özgür Özberk, Serap Üstün ve Taner Ertürkler yer aldı.
2010’da ise Mahpeyker: Kösem Sultan isimli filmde rol aldı. Film Osmanlı’nın I.Ahmet döneminde yaşanılan bir aşk hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Damla Sönmez, Selda Alkor, Gökhan Mumcu ve Selda Özer yer aldı. 2012’de ise N’apcaz Şimdi isimli filmin senarist ve yönetmenliğini yaptı. Film, karısı ve metresi arasında kalan bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Ufuk Özkan, Özge Özberk ve Ebru Kocaağa yer aldı.
Rol Aldığı Diziler ve Filmler :
2013 - Aşkın Bedeli (Yaman) (TV Dizisi)
2011 - Yaseminli Yuva (İnayet) (TV Dizisi)
2010 - Umut Yolcuları (Ateş) (TV Dizisi)
2010 - Mahpeyker Kösem Sultan (Yeniçeri Komutanı) (Sinema Filmi)
2010 - Gecekondu (Kendisi)(Tv Programı)
2010 - 3 Harfliler: Marid (Serkan) (Sinema Filmi)
2010 - Ezel 2. Sezon (Özgür) (TV Dizisi)
2009 - Çığlık Çığlığa Bir Sevda (Sinema Filmi)
2009 - Ev (Komiser) (Sinema Filmi)
2009 - Cadde Hikayeleri (Sinema Filmi)
2009 - Ayrılık (Savaş) (TV Dizisi)
2009 - 2011 - Arka Sıradakiler (Hakan) (TV Dizisi)
2008 - Kraliçe Fabrikada (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)
2008 - Kardelen (Aslan) (TV Dizisi)
2008 - Kalpsiz Adam (Hüseyin Poyraz) (TV Dizisi)
2007 - Gurbet Yolcuları (Halil) (TV Dizisi)
2006 - Kod Adı (Can Özbayram) (TV Dizisi)
2006 - Hatırla Sevgili (Rıza Kurt) (TV Dizisi)
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