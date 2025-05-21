Özgür Özel'in Pendik'teki açıklamalarından satır başları:

Günlerdir diyorlar ki Anadolu yakasında, CHP'de olmayan bir belediyede yapalım. Pendik, AKP'nin kazandığı, kalesi saydığı bir ilçe. Ancak biz o eski siyaseti çok geride bıraktık. Siyasette onun ya da bunun kalesi yok. Yozgat'ta, Van'da bunu gösterdik. Pendik'ten büyük Türkiye'ye haykırıyoruz ki; Pendik milletin kalesidir.

İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi Haberi Görüntüle

O eski müftüye söylüyorum. Kimse senin arkanda duramadı. Biz Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Bu partinin üyeleri Kocaeli'nde de var. Ya orada haddini bileceksin ya da senin peşini bırakmayacağız.

"5 YILDIR KULLANILMAYAN TELEFONU 2 GÜNDÜR ALGI YÖNETİMİ İÇİN KULLANIYORLAR"

İki gündür 'telefon bulduk' diyorlar, hangi telefonu buldun. 'Bir eve gidildi, o evde bir telefon bulundu, bu İmamoğlu'nun gizli telefonuydu' diyorlar. Utanmadan, sıkılmadan. Telefon bulduk diye söyledikleri telefon, Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken kullandığı, 5 yıldır kullanılmayan telefonu 'bulduk' diye söylüyorlar. Asla içinde herhangi bir bilgi veya belge olmayan bir telefonu 2 gündür algı yönetimi için kullanıyorlar.

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN ÇALIŞMA

Yarından itibaren hem işçi örgütleriyle hem işveren örgütleriyle hem de işçilerle birlikte asgari ücrete Temmuz ayında hakikatli bir ara zam için çalışmaları başlatmaya karar verdik. Temmuz ayında asgari ücrete zam alacağız. Zam alacağız! Zam alacağız!