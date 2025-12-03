Özgür Özel: Barış sürecine değer veriyorum

CHP Genel Başkanı Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, parti meclis üyesiyken gözaltına alınarak tutuklanan Baki Aydöner'in yeniden parti üyesi seçildiğini belirterek, cezaevinde İmamoğlu, Fatih Altaylı, Osman Kavala ve diğer tutuklularla görüştüğünü söyledi.

Mahkeme tarafından kabul edilen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesine yönelik tensip zaptının hazırlanmasını beklediklerini ifade eden Özel, en yakın zamana duruşma gününün verilmesi gerektiğini aktardı.

Özgür Özel, duruşmaların canlı yayınlanmasını içeren önergelerinin reddedilmesine değinerek, şöyle devam etti:

"Maalesef Sayın Bahçeli'nin mayıs ayında, temmuz ayında, ilerleyen zamanlarda TRT'den yayınlanma konusunda verdiği desteğe rağmen, Sayın Erdoğan'ın da 'Sayın Bahçeli böyle söylemişse uygun olmuştur, hayırlı olsun.' demesine rağmen dün mahkemenin televizyonlardan canlı yayınlanmasını öneren önergemize Cumhur İttifakı milletvekilleri ret oyu verdi. Sayın Bahçeli 'Doğrusu budur, yapılmalıdır.' diyor. Sayın Erdoğan, 'Sayın Bahçeli böyle diyorsa ben de destekliyorum.' diyor. Ama grubundaki milletvekilleri canlı yayın önergesini reddettiler. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. O zaman AK Parti, Cumhur İttifakı bir an önce kendi önergesini getirmelidir. Biz de tüm televizyonların, isteyen her kanalın canlı yayın yapabileceği, TRT'nin de bir kanaldan bunu devamlı yayınladığı, kesintisiz yayınladığı yargılamaya biz destek verelim, Cumhur İttifakı önergesine. Yani CHP'nin teklifine, kanun teklifine oy vermiyorlarsa biz onlarınkine vereceğiz. Ama sözlerinin arkasında dursunlar. İddianamenin arkasında duramadıkları için sözlerinin arkasında durmuyorlarsa bu başka bir gerçekliğe işaret eder."

Davanın TRT'den canlı yayınlanması için Cumhur İttifakı'nın niçin "hayır" dediğini netleştirmesi gerektiğini dile getiren Özel, "'CHP getirdi, ondan hayır dedik' diyorsa kendisi getirsin. 'Bu iddianameyle ilgili dünya kadar yalan afişe olacak, rezil olacağız, biz vazgeçtik canlı yayından' diyorlarsa söylesinler, millet bunu bilsin. Ben Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bu konuda net bir şey duymak istiyorum. 'Yayınlayamayacak haldeyiz', 'Kandırdı bunlar bizi' deyin o zaman. Dağıtın o zaman o çeteyi." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını ardından Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Özel hedef saptırmasın. Cesareti varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya, kendi tarihine, CHP'nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir." şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine Özel, şunları dile getirdi:

"Ben barış sürecine, müzakereye, komisyona, bu işin hallolmasına, Sayın Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye beklentisine, CHP'nin terörsüz ve demokratik Türkiye mücadelesine, komisyondaki demokrasi adının yer almasına, hepsine değer veriyorum. Hepsine değer veriyorum ve ortaya cesaret koyuyorum. Durmamız gereken yerde duruyoruz. Efendim bir ziyarete gidilmemiş diye. CHP kendi kararını verdi arkadaşlar. Herkes kendi kararını savunsun. Kararı millet verir en sonunda. Ama CHP önerdiği komisyonda duruyor, çözümün tarafında duruyor. Bugüne kadar 9 yıl boyunca bir siyasi partinin iki eş genel başkanını hapiste tutacaksın Figen Hanım'la Selahattin Demirtaş'ı, ondan sonra da halen daha kararları uygulamayacaksın, halen daha kayyımlar yönetiyor, seçtikleri değil Kürtlerin. Sonra da efendim CHP'ye cellat tarifi falan yapacaksın. Bu diğer tartışmayı dün sonlandırdık hep beraber. Tayyip Bey'e buradan ekmek çıkmaz. Ama buradan ekmek çıkarmaya kalkarsa siyaseten, çok aç kalır daha."