Özgür Özel'den kurultay açıklaması

"Genel Başkan adayı mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" yanıtıyla dikkatleri üzerine çeken CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, kurultayın mutlaka yerel seçimden önce yapılması gerektiğini söyledi.

Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özel, "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var. Eğer siz bunu bir sandığın önüne koyup üyelerimizle, kurultayda hesaplaşmazsanız yani hesaplaşmalarını ve hesap görmelerini, hesap sormalarını ve hesap vermemizi sağlamazsak ve oradan helalleşerek çıkmazsak taban sizinle ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır. İlk bulduğu sandık yerel seçim sandığı olursa bu olur. O yüzden biz, üyenin delegenin önünden sandığı kaçıramayız" dedi.

KILIÇDAROĞLU: GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM

"Ama partinin en iyi noktaya gelmesi için genel başkanlık dahil bana bir sorumluluk düşüyorsa da bundan kaçmayacağım" ifadelerini kullanan özel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "gemiyi limana sağlam götüreceğim" sözüyle kurultayı kastettiğini belirtti. "Kemal Bey’in kaptanlıktan tarif ettiği işten benim anladığım, Kemal Bey kurultaya kadar kaptanlık edip, onu tarif ediyor" dedi.

"İMAMOĞLU İLE ANLAŞMA" İDDİASI

Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu ile gizli bir anlaşmanın yapıldığı konusundaki iddialara ilişkin de "Benim kendi pozisyonumla ilgili dedikodu niteliğindeki bu angajmanlarla ilgili söylenenler gerçeği yansıtmıyor" dedi.