        Özgür Özel, Eyüpsultan'da konuştu | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Eyüpsultan'da konuştu

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eyüpsultan'da düzenlediği mitingde konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 00:40
        Özgür Özel, Eyüpsultan'da konuştu

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eyüpsultan’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Konuşmasında tutuklu belediye başkanlarına değinen Özel, toplam 14 belediye başkanının cezaevinde olduğunu belirtti. Rıza Akpolat, Emrah Şahan, Hakan Bahçetepe, İnan Güney ve Hasan Mutlu’nun uzun süredir tutuklu bulunduğunu ifade eden Özel, bazı belediye başkanları hakkında ise iddianame hazırlanmadığını söyledi. Süreçlerin hukuka uygun yürütülmediğini savunan Özel, iddiaların yargı önünde netleşmesi gerektiğini dile getirdi.

        “Kumpaslar, yalanlar çöktü” başlığı altında konuşmasını sürdüren Özel, belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarının ispatlanamadığını öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik ortaya atılan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Özel, arama ve el koyma süreçlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerin de yanıltıcı olduğunu iddia etti. Özel, parti yöneticileri ve ailelerinin hedef gösterildiğini belirterek destek veren partililere teşekkür etti.

        Dış politika başlığında ise Özel, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını eleştirdi. İran’daki yönetimi ve hak ihlallerini eleştirdiklerini ancak dış müdahaleye karşı olduklarını belirten Özel, demokrasinin dış güçler eliyle getirilemeyeceğini söyledi.

        ABD eski Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu sert sözlerle eleştiren Özel, uluslararası hukukun ihlal edildiğini savundu. CHP olarak dış politikada bağımsız bir tutum benimsediklerini ifade eden Özel, Türkiye’nin tam bağımsızlık ilkesini savunduklarını kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

