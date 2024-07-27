Özgür Özel, İYİ Partili vekilin nikah şahidi oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale'nin nikah şahidi oldu
Giriş: 27.07.2024 - 22:51 Güncelleme: 27.07.2024 - 22:51
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Serap Belovacıklı ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale'nin düğün törenine katıldı.
Serap Belovacıklı ile Ümit Özlale, İstanbul'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.
Düğüne katılarak çiftin nikah şahitliğini yapan Özel, ailelere "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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