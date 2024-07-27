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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, İYİ Partili vekilin nikah şahidi oldu | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, İYİ Partili vekilin nikah şahidi oldu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale'nin nikah şahidi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 22:51 Güncelleme: 27.07.2024 - 22:51
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        İYİ Partili vekilin nikah şahidi oldu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Serap Belovacıklı ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale'nin düğün törenine katıldı.

        Serap Belovacıklı ile Ümit Özlale, İstanbul'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

        Düğüne katılarak çiftin nikah şahitliğini yapan Özel, ailelere "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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